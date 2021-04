World of Warships Legends: le portaerei sbarcano una volta per tutte nel secondo anniversario

Meno di un mese fa vi abbiamo menzionato le “battaglie spaziali” in World of Warships Legends con Stellar Clash, ora Wargaming ha in mente ben altro per il secondo anniversario dell’MMO navale per eccellenza su console.

Proprio così, per festeggiare i due anni della pubblicazione di estremo successo, il team di sviluppo ha deciso di rilasciare un aggiornamento per tutte le versioni console, con lo scopo di far tornare le maestose portaerei (e stavolta con l’intenzione di farle rimanere) assieme a doni, offerte di vario tipo, cambiamenti e nuove modalità di gioco.

In primis, sappiate che le portaerei faranno già la loro parte, in quanto cambieranno radicalmente il modo di giocare World of Warships Legends: l’attività aerea sarà nuova e intensa e metterà ad ardua prova le strategie fino ad ora adottate da tutti i giocatori, i quali dovranno necessariamente utilizzare le nuove difese antiaeree.

Inoltre, questo update include una nuova campagna chiamata Limit Breaker, tramite la quale i giocatori potranno guadagnarsi una delle navi preferite dalla community, l’incrociatore giapponese Suzuya. Torna anche l’Arena, apportando un setting più competitivo per tutti i giocatori. Qui sotto potete dare un’occhaita alla descrizione del funzionamento delle nuove portaerei, mentre GamesVillage vi informa, infine, che per il mese di maggio World of Warships Legends vedrà novità per quanto riguarda il combattimento in mare!

“Le portaerei sono un nuovo tipo di navi in arrivo con l’aggiornamento di aprile, che ti permetteranno di portare le battaglie in una nuova dimensione. A differenza della loro ultima apparizione, queste navi sono qui per restare e sono pronte a essere sbloccate fino al livello VII. Le portaerei si distinguono per il fatto che colpiscono i nemici con squadroni di bombardieri in picchiata e aerosiluranti. Tuttavia, non possono resistere al fuoco delle navi nemiche per molto tempo. In seguito all’evento Attacco aereo di febbraio, le portaerei hanno subito alcune modifiche, tra cui l’aggiunta di un navigatore automatico per quando i giocatori stanno controllando gli aerei e piccoli cambiamenti per aumentare la loro capacità di combattimento. I giocatori possono iniziare a comandare portaerei americane e giapponesi ai livelli III, V e VII, quest’ultimo, in particolare, caratterizzato da esemplari di dimensioni enormi come la Lexington e la Shōkaku. Naturalmente, per affrontare le portaerei sono state aggiunte una serie di modifiche per le armi contraerei sotto forma di moduli e abilità dei Capitani, oltre a un nuovo consumabile per incrociatori: il Fuoco Antiaereo Difensivo. L’arrivo delle portaerei scuoterà sicuramente le acque grazie all’introduzione di un nuovo livello di combattimento.”