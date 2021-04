Nacon annuncia l’arrivo di nuove info su diversi titoli nei prossimi 10 giorni

Quanto riferito da Nacon potrebbe essere, per molti fan, l’avverarsi di un sogno. Il publisher francese infatti, ha in queste ore dichiarato che in un arco di 10 giorni a partire da oggi, rivelerà tante nuove informazioni su ben 4 IP di sua proprietà, quelle che possiamo definire, probabilmente, tra le più attese.

I titoli in questione sono WRC 9, WRC 10, RiMS Racing e Test Drive Unlimited Solar Crown. Per il primo, si parlerà probabilmente di nuovi contenuti, per gli altri invece potremmo aspettarci delle date d’uscita ufficiali; se non per tutti, almeno per qualcuno di questi. Ad esempio, RiMS Racing è atteso per questa estate, non sarebbe così difficile vedere una data più precisa.

Intanto, qui sotto potrete trovare l'annuncio avvenuto tramite account Twitter.