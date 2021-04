Swords of Legends: online il trailer gameplay per la classe Reaper

Da relativamente poco tempo si parla di un MMORPG in arrivo dalla Cina (dove risulta essere già conosciuto e molto giocato) e che sembra stia già facendosi posto nell’interesse di molti nuovi giocatori occidentali. Swords of Legends, dagli sviluppatori Wangyuan Shengtang e Aurogon dovrebbe arrivare quest’estate e, pian piano nuove informazioni iniziano a giungere qui da noi.

Quest’oggi, dopo una panoramica generale del loro titolo, avuta tramite un altro trailer gameplay, arriva un secondo trailer, stavolta però incentrato su una delle classi del gioco, la classe “Reaper”.

Potete trovare una descrizione della classe qua sotto, seguita poi dal suddetto trailer. Intanto, GamesVillage vi ricorda che Swords of Legends dovrebbe veder la luce in occidente quest’estate, in futuro scaricabile tramite Steam, Gameforge e Epic Games. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!