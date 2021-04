Cartoons on the Bay 2021: aperte le iscrizioni!

Rai ha ufficializzato l’apertura delle iscrizioni per la 25esima edizione di Cartoons on the Bay, la rassegna che premia le migliori opere d’animazione e della tv per ragazzi. A partire da oggi sarà infatti possibile iscrivere la propria opera al festival organizzato da Rai Com, compilando un apposito documento che potrete trovare nella sezione concorso del sito ufficiale del festival.

Dopo l’edizione 2020, realizzata in digitale a causa delle ben note problematiche dovute alla pandemia da Covid-19, Cartoons on the Bay si prepara dunque a ripartire, e per farlo ha bisogno di tutta la creatività e il brio degli animatori, pronti a concorrere nelle otto categorie disponibili:

Miglior serie tv pre-scolare

Miglior serie tv per bambini

Miglior serie tv 4-6 anni

Miglior animazione interattiva

Miglior serie tv live-action/ibrida

Miglior pilot tv

Miglior corto animato

Miglior lungometraggio animato

Quest’anno inoltre la RAI assegnerà tre ulteriori premi: un premio alla carriera, uno allo studio dell’anno e un premio speciale.

Tra i titoli più importanti premiati lo scorso anno figurano Lupin’s Tales (Xilam Animation, Maga animation studio, Rai Ragazzi), Topo Gigio (Movimenti Production Srl, Rai Ragazzi), Urban Legends (KecskemŽtÞlm Kft.), e soprattutto, Death Stranding il videogioco di Kojima Productions premiato nella categoria Interactive Multimedia Works.

Anche quest’anno ci si aspetta una grande competizione per questi premi di levatura internazionale!