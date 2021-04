One Piece: arriva un power-up per Zoro!

Come tante serie manga e anime shonen, One Piece non si tira mai indietro quando si tratta di consegnare degli incredibili power-up nella mani dei nostri protagonisti. Tra allenamenti massacranti e poteri che sbocciano nel momento più opportuno durante duelli all’ultimo sangue, Eiichiro Oda non ci ha mai fatto mancare la nostra dose di sorprese. Ma nel recente capitolo 1010 del manga il maestro potrebbe essersi superato, facendo dono a Zoro di un potenziamento davvero incredibile. Attenzione però: se proseguirete nella lettura di questo articolo potreste incontrare degli spoiler!

L’ultimo capitolo di One Piece si è concentrato, ancora una volta, sullo scontro che si sta svolgendo a Onigashima tra i membri della Generazione Peggiore e i due Imperatori Kaido e Big Mom. Se nel capitolo 1009 avevamo visto il piano di Kidd e Trafalgar Law per dividere (con successo) i due mostruosi rivali, questo capitolo 1010 torna a concentrarsi sul tetto dove Zoro, Law e Luffy sono rimasti gli unici a opporti al Pirata delle Cento Bestie.

Quando Cappello di Paglia sembra essere stato messo fuorigioco dalla potenza di Kaido però, ecco che Zoro decide di dare il tutto per tutto con il suo ultimo attacco. Un colpo spaventoso, che riesce a ferire veramente Kaido. L’Imperatore grida di dolore, e poi ci svela che il colpo ha avuto effetto perché Zoro ha imbevuto, senza nemmeno rendersene conto, le sue lame con l’Haki del Re Conquistatore, il potere più raro del mondo di One Piece, lo stesso utilizzato da pirati del livello di Kaido, Barbabianca e dello stesso Gol D. Roger.

Un power-up immenso per lo spadaccino insomma, che diventa in questo modo uno dei personaggi più potenti della serie (oltre a uno dei più amati, stando ai risultati del primo Global Popularity Poll della serie).

Che piega prenderà ora la trama grazie a questo grande potenziamento concesso anche a Zoro. Soltanto Oda può saperlo. Nel frattempo One Piece continua a correre verso una conclusione che, stando a quanto l’autore continua ad affermare, dovrebbe arrivare tra cinque anni circa.