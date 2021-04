L’attacco dei giganti: le parole del doppiatore di Eren per la fine del manga

L’attacco dei giganti è stato, senza dubbio alcuno, uno dei migliori manga della storia recente, e ora che Hajime Isayama ha terminato la serializzazione, è pronto a diventare uno dei grandi classici del genere shonen. Il capitolo 139, uscito sull’ultimo numero del Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha, ha messo fine a una indimenticabile cavalcata durata più di undici anni, e anche Yuki Kaji, l’uomo che ha prestato, fin dall’inizio, la voce a Eren Jaeger nell’adattamento animato della serie, ha voluto condividere qualche pensiero sulla fine del manga.

Anche se l’anime deve ancora tornare, con la seconda parte della quarta e ultima stagione curata dallo studio d’animazione MAPPA, Kaji ha voluto salutare la serie con un toccante messaggio su Twitter, per dare l’addio a uno dei personaggi a cui è rimasto più legato nella sua carriera.

“Hajime Isayama sensei, grazie per averci donato il manga de L’attacco dei giganti. Grazie davvero per questo straordinario viaggio. Dedicherò tutto il mio cuore a doppiare Eren Jaeger nell’anime fino alla fine. La nostra battaglia non è ancora finita!”



Questo il messaggio condiviso da Kaji, che continua a essere emozionatissimo in vista della seconda parte della quarta stagione, in arrivo il prossimo inverno. Del resto, lo stesso doppiatore, prima ancora dell’uscita dei primi sedici episodi della Final Season de L’attacco dei giganti, aveva rivelato di aver pianto sul suo copione, di fronte alle battute riservate al “suo” Eren.

Yuki Kaji è uno dei più attivi doppiatori giapponesi, ed ha all’attivo ruoli in alcune delle principali serie shonen del momento: oltre a Eren Jaeger ne L’attacco dei giganti infatti, Kaji ha prestato la voce anche a Meliodas (e al fratello Zeldris) in The Seven Deadly Sins, a Shoto Todoroki in My Hero Academia, a Issei Hyodo in High School DxD e a Koku nella serie Netflix B the Beginning.