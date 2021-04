Koch Media: annunciati i nuovi titoli acquisiti

Koch Media, azienda leader nella produzione e nella distribuzione di prodotti per l’intrattenimento, è lieta di annunciare sette nuovi titoli appena acquisiti all’European Film Market di Berlino, protagonisti della nuova stagione cinematografica.

Koch Media distribuirà nelle sale italiane I’m Your Man, nuovo film realizzato dalla regista dell’acclamata serie Netflix Unorthodox. Vincitore dell’Orso d’argento per la Miglior Performance (quella di Maren Eggert, al fianco di un sorprendente Dan Stevens) al Festival di Berlino dove ha gareggiato nella Competizione ufficiale, I’m Your Man è una commedia a cavallo tra il romantico e il fantascientifico che si interroga su quali limiti l’amore sia in grado di superare.

Chloë Grace Moretz affianca invece Isabelle Huppert in una delle sue più convincenti ed inquietanti performance in Greta, thriller teso e angosciante del regista premio Oscar Neil Jordan. Il film si focalizza sulla storia di uno strano legame tra due donne che lentamente si trasforma da morbosa amicizia in un vero incubo.

Riders of Justice è invece una black comedy con sfumature thriller, realizzata dal regista de Le mele di Adamo in cui un silenzioso e spietato Mads Mikkelsen, aiutato da tre esilaranti scienziati fuori dagli schemi, cerca di farsi giustizia e scoprire la verità sulla morte della moglie in un tragico incidente.

L’etichetta horror Midnight Factory dà invece il benvenuto a Son, un nuovo e terrificante film di genere, in cui un coraggioso Emile Hirsch cerca di far di tutto pur di aiutare una madre costretta a gesti estremi nel disperato tentativo di salvare suo figlio, affetto da un male oscuro e incomprensibile.

La seconda pellicola che entrerà a far parte della line-up di Midnight Factory è Demonic ,l’ultimo attesissimo film di Neill Blomkamp, regista di District 9 ed Elysium e interamente girato durante la pandemia. Il thriller horror a tinte soprannaturali racconta la storia di una giovane donna che si scopre in grado di scatenare demoni terrificanti quando vengono svelate le forze sovrannaturali alla radice di un vecchia frattura tra madre e figlia.

Due film ancora in post produzione e pronti per il debutto al Festival di Cannes sono invece Undercover e The Saviour for Sale. Il primo film di Thierry de Peretti con Vincent Lindon, Roschdy Zem e Valeria Bruni Tedeschi, è nuovo thriller politico tratto da fatti realmente accaduti che tramite un rigoroso taglio giornalistico racconta gli intrighi di palazzo dietro al traffico di droga dall’America Latina all’Europa. The Saviour for Sale è il nuovo documentario, che ripercorre l’incredibile storia del Salvator Mundi, il famosissimo dipinto attribuito a Leonardo da Vinci venduto da Christie’s per la cifra record di 450 milioni di dollari nel 2017. Uno sguardo cinematografico appassionante sul mondo del mercato dell’arte, del potere e dei soldi.

Sinossi

GRETA

Regia: Neil Jordan (La moglie del soldato, Intervista col Vampiro)

Cast: Isabelle Huppert (Elle, La pianista, 8 donne e un mistero), Chloë Grace Moretz (La quinta onda, Seven)

Genere: Thriller, Drammatico

Diretto dal premio Oscar Neil Jordan, Greta è la storia della giovane Frances che, provata dalla morte della madre e con un lavoro poco stimolante, si rende conto che la vita a New York non è quella che sognava. Caduta in una profonda solitudine e in difficoltà economiche, un giorno la ragazza trova una borsa su un sedile della metropolitana e decide di rintracciare la proprietaria. La borsetta appartiene a Greta, una ricca vedova solitaria. Tra le due donne si instaura sin da subito un forte legame e in breve tempo la loro amicizia si trasforma in un rapporto morboso, dai risvolti pericolosi e inquietanti che sconvolgeranno la vita di Frances.

I’M YOUR MAN

Regia: Maria Schrader

Cast: Dan Stevens (Downton Abbey, La bella e la bestia), Maren Eggert, Sandra Hüller

Genere: Commedia romantica

In concorso all’ultima edizione del Festival di Berlino, il film è vincitore dell’Orso d’Argento come Best Leading Performance (Maren Eggert). Berlino, prossimo futuro. La scienziata Alma lavora al Pergamon Museum. La donna si lascia persuadere a partecipare a uno straordinario studio per raccogliere fondi di ricerca per il suo lavoro. La richiesta è che Alma viva con il robot umanoide Tom per tre settimane. Con la sua intelligenza artificiale, Tom è realizzato e programmato apposta per adattarsi al suo carattere e alle sue esigenze. Alma scopre così che Tom è il compagno di vita perfetto.

UNDERCOVER

Regia: Thierry De Peretti (Una vita Violenta, Apache)

Cast: Vincent Lindon (La legge del mercato, L’odio), Valeria Bruni Tedeschi, (Il capitale umano, la pazza gioia)

Genere: Thriller, Drammatico

Il 35enne Emmanuel è il carismatico astro nascente del giornalismo investigativo francese. Hubert è una figura oscura, né gangster né uomo d’affari, un enigma che si muove liberamente nei corridoi più oscuri del potere. Un ex “talpa” e testimone della corruzione della polizia nella battaglia contro il traffico di droga propone di aiutare Emmanuel a scoprire uno scandalo di Stato. In un contesto di disillusione politica e disperato edonismo, Emmanuel intraprende una delle indagini più importanti della sua carriera. Ispirato da eventi realmente accaduti.

THE SAVIOUR FOR SALE: THE HISTORY OF THE SALVATOR MUNDI

Regia: Antoine Vitkine

Genere: Documentario

Un moderno racconto di globalizzazione, The Saviour for Sale scava tra i segreti del mondo dell’arte ed esplora l’influenza che un dipinto può esercitare sugli interessi personali e geopolitici. Dopo essere riapparso misteriosamente, il dipinto intitolato Salvator Mundi (Il Salvatore del mondo) è stato venduto da Christie’s per la cifra record di 450 milioni di dollari nel 2017. Attribuito a Leonardo da Vinci dopo la sua scoperta, quella che è diventata l’opera d’arte più costosa di sempre ha scatenato le passioni rivelando gli eccessi del nostro tempo. Ma è davvero opera del genio italiano o una delle più grandi truffe della storia dell’arte?

SON

Regia: Ivan Kavanagh (Gli ultimi fuorilegge)

Cast: Andi Matichak (Halloween, Orange Is The New Black), Emile Hirsch (Into the Wild, La ragazza della porta accanto)

Genere: Thriller, Horror

Dopo che un misterioso gruppo di individui irrompe nella casa di Laura e tenta di rapire suo figlio David di otto anni, i due fuggono dalla città in cerca di un posto sicuro. Ma subito dopo il fallito rapimento, David si ammala gravemente, soffrendo di psicosi e convulsioni sempre più frequenti. Seguendo il suo istinto materno per salvarlo, Laura compie atti indicibili per mantenerlo in vita, ma presto dovrà decidere fino a che punto è disposta a spingersi per salvare suo figlio.

RIDERS OF JUSTICE

Regia: Anders Thomas Jensen (Le mele di Adamo)

Cast: Mads Mikkelsen (Hannibal, Il Sospetto, Doctor Strange), Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg

Genere: Action

Diretto dal regista de Le mele di Adamo, Riders of Justice è la storia di Markus, un militare di istanza nei territori di guerra che sta per tornare a casa dalla figlia adolescente, Mathilde, quando sua moglie muore in un tragico incidente ferroviario. Sembra un incidente fino a quando non si presentano un fanatico di statistica, scampato alla stessa tragedia del treno, e due suoi colleghi che gli raccontano un’altra verità con cui fare i conti.