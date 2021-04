My Hero Academia: Kohei Horikoshi si scusa per la pausa del manga

La scorsa settimana il tradizionale capitolo di My Hero Academia non è comparso sul numero di Weekly Shonen Jump. Kohei Horikoshi infatti era in cattiva salute e per questo il manga si è preso un break non previsto. Pur comprendendo perfettamente le motivazioni che hanno spinto Shueisha e l’autore a posticipare di una settimana il capitolo (che è comunque uscito nel numero del magazine dell’11 aprile), i fan sono rimasti delusi nel vedere il capolavoro di Horikoshi fermarsi proprio nel suo momento clou.

Per questo il mangaka ha voluto scusarsi con i suoi fan, condividendo un messaggio diretto a tutti i suoi fan proprio nell’ultimo numero di Weekly Shonen Magazine:

“Mi dispiace per la scorsa settimana! Il mio corpo, la mia mente e le mie capacità non ce l’hanno fatta! Tornerò più forte!”



Frasi che rincuoreranno sicuramente i fan della serie, soprattutto dal momento che il capitolo 308 si è rivelato davvero adrenalinico. Evidentemente la pausa ha giovato al mangaka, che ora è tornato più forte che mai.

Con l’ultimo arco narrativo della serie ormai iniziato, My Hero Academia ha cominciato a farci vedere qualche scena del mondo devastato dalla Guerra di Liberazione del Paranormale e dai poteri sconfinati di Tomura Shigaraki, posseduto e manovrato da All For One. Nel capitolo 308 abbiamo potuto apprezzare un Izuku Midoriya sempre più padrone di One For All e dei suoi mezzi, ma il nostro giovane eroe dovrà fare molti altri passi avanti se vuole tenere fede alla promessa fatta a Nana Shimura: salvare Shigaraki dalle grinfie di All For One e, finalmente, sconfiggere il crudele tiranno.

Dopo aver scoperto che sarà l’ultimo possessore del One For All, Deku è profondamente più consapevole del suo ruolo e dei suoi poteri, e ora tutti i fan non vedono l’ora di scoprire cosa sarà capace di fare il nostro eroe.