L’attacco dei giganti: una fanart dal creatore di Tokyo Ghoul

Il recente finale de L’attacco dei giganti ha chiuso il sipario su un’opera che ha segnato un’intera generazione di manga shonen e che, sicuramente, rimarrà nella storia del medium come una delle migliori mai realizzate. Il lavoro di Hajime Isayama ha saputo ispirare anche tanti colleghi, che hanno voluto rendere omaggio al manga nel momento in cui raggiunge la sua conclusione.

Tra gli omaggi più belli c’è sicuramente quello di un altro veterano dell’industria, Sui Ishida, l’autore del manga Tokyo Ghoul, che ha condivso su Twitter la bellissima immagine di una fanart di Eren Jaeger (potete vederla in calce all’articolo) realizzata di suo pugno che ci mostra il protagonista de L’attacco dei giganti disegnato nello stile del maestro Ishida.

E non si tratta certo dell’unico omaggio reso all’opera di Isayama dai suoi colleghi. Tra di loro anche Reiji Miyajima, autore del manga Rent-A-Girlfriend, che ha disegnato l’eroina del suo manga Chizuru Mizuhara che indossa la divisa del Corpo di Ricerca.

Un omaggio e un ringraziamento sono arrivati anche da Shuzo Oshimi, autore de I fiori del male, che su Twitter ha scritto:

“Isayama-sa, grazie per tutto il duro lavoro”

L’attacco dei giganti si è concluso in modo trionfale dopo oltre undici anni di serializzazione su Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha (anche se l’ultimo volume completo del manga, il numero 34, arriverà soltanto il prossimo giugno). Ma i fan non devono preoccuparsi, l’avventura nel mondo di Hajime Isayama non è ancora terminata: la seconda parte della quarta stagione è attesa per il prossimo inverno. Prepariamoci a offrire i nostri cuori ancora una volta!