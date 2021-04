Demon Skin Recensione: demoni senza grandi pretese

Uno degli aspetti più belli dell’industria videoludica sta nel suo essere variegata, nell’apertura che, più di molte altre forme d’arte, la predispone a citazioni e contaminazioni, fino ad arrivare alla vera e propria ibridazione tra i generi. Sono passati anni ormai dai primi esperimenti pionieristici, dalle console da tavolo a cartuccia e dai cabinati della sala giochi, eppure ci sono dei generi che sono stati in grado di sopravvivere e di evolversi proprio grazie alla natura fortemente sincretistica, aggregativa del videogioco. Ed è proprio per questo che nel 2021, l’anno delle console next-gen e dei trailer cinematici che sembrano uno spicchio di realtà, è anche possibile trovarsi davanti a qualcosa come Demon Skin.

Un hack-and-slash duro e puro, in 2D a scorrimento orizzontale, che mescola elementi di action-adventure, RPG, dungeon-crawler con un pizzico di atmosfere metroidvania e la sana arroganza di chi sa di essere un indie…. e se ne vanta. Demon Skin è fondamentalmente questo: un gioco grezzo, grossolano, pieno di errori più o meno vistosi e di difetti che balzano all’occhio. Eppure allo stesso tempo un gioco, ci si passi il termine, cafone, tamarro al punto giusto, spavaldo nella consapevolezza dei propri limiti e delle proprie basse pretese.

E del resto se nasci nel giro di un paio di settimane (letteralmente) negli studi di Ludus Future, neonato sviluppatore indie, e vieni pubblicato dalla russa Buka Entertainment, la prima consapevolezza che hai è che il tuo budget sarà very, very low. Il che comporta una serie di limiti, ovviamente, che Demon Skin però non prova nemmeno lontanamente a mascherare, cercando di appassionare puntando su altro. Con quali risultati? Andiamolo subito a scoprire, premettendo che questa recensione riguarda la versione per PC del titolo, mentre per vedere il gioco su PS4, Xbox One e Nintendo Switch dovremo aspettare ancora un po’.

Demon Skin: (not) written by George R. R. Martin

La trama di Demon Skin, se proprio vogliamo individuarne una, non è esattamente un capolavoro del fantasy. Ambientato in un mondo oscuro, caotico e devastato, dominato da forze demoniache e orde di non morti, il titolo segue le vicende di un Wanderer, un guerriero vagabondo dotato di enormi poteri che muore nel tentativo di fermare un cupo rituale. Tornato in vita sotto forma di demone, indebolito e spossato, il nostro protagonista inizierà un viaggio alla ricerca dei pezzi dell’artefatto che lo ha ucciso per riguadagnare la sua forma umana.

Più che di trama dunque, possiamo parlare di un canovaccio, di un setting (anche abbastanza standard) sul quale costruire un titolo che è fatto soprattutto di botte da orbi e mostruosità più o meno spinta, con un protagonista muscolare dall’aspetto a metà tra un Vin Diesel palliduccio e un Kratos wannabe, pochissimi dialoghi, ragionamento ancor meno, e una ben più che discreta dose di sangue. Lo sviluppo della vicenda è affidato a qualche disegno animato e ad alcune cut-scene, ma passa presto in secondo (se non terzo) piano, adombrata da un’atmosfera generale di cupo terrore che è debitrice ad almeno un migliaio di altri titoli, e soprattutto da un gameplay che va oltre lo sfidante, tanto da diventare apertamente, arrogantemente difficile.

Attenzione però: la difficoltà non viene tanto dal gusto di voler essere complicati a prescindere, ma da tutta una serie di difetti e complicazioni che appesantiscono il gioco in generale rendendolo spesso farraginoso, macchinoso, e trasformando le circa 7-8 ore di longevità in un purgatorio fatto di tensione e rage quit. Un’esperienza che in certi momenti si fa frustrante, costringendovi a ripetere lo stesso identico punto tante, troppe volte.

Tradizione, innovazione e citazione

Ad onor del vero, il gameplay di questo titolo non è nulla che non si sia già visto in precedenza: un hack-and-slash in 2D abbastanza classico, con ostacoli più o meno duri da saltare, armi sproporzionate e nemici pronti ad attaccare in massa. A cercare di aggiungere un po’ di brio e profondità intervengono le pose, cioè la possibilità di scegliere il punto (alto, medio o basso) da cui portare l’attacco (o parare), una scelta che si farà fondamentale quando ci ritroveremo di fronte a zombie bardati da un’armatura che potranno essere uccisi solo con un colpo alla testa. Interessante anche la possibilità di colpire i punti deboli degli avversari, da individuare in base alla colorazione assunta dagli indicatori delle pose: se vedete il blu potrete infliggere più danni, in caso di arancione invece preparatevi a un’uccisione splatter e altamente scenografica. A completare il tutto c’è la scelta di inserire un’interfaccia tratta dagli RPG, dove migliorare le proprie statistiche, le armi e così via.

I difetti di questo sistema stanno innanzitutto nei controlli. Per selezionare la posa bisogna utilizzare il mouse, una scelta poco intuitiva e un po’ irritante. La situazione non è migliorata nemmeno con il passaggio al controller (vi spiegherò poi il motivo) anche se va ammesso che poter selezionare la posa attaccando con tasti diversi ha reso il gioco un po’ più comodo. A questo si aggiungono tutta una serie di complicazioni, dovute principalmente alla scarsa pulizia dal gameplay, ingessato, scattoso, con un sistema di movimento privo di ogni senso logico ed errori vistosi, come appigli mancati clamorosamente, o ingiustificabili cadute che avvengono quando il salto dovrebbe già essersi concluso con successo.

Al netto delle problematiche però il sistema di combattimento rimane abbastanza godibile, ed è comunque divertente scontrarsi con i non morti e con tutto il vasto e variegato roster di bestie, mostri ed esseri infernali che popolano questo mondo perennemente caliginoso.

Demon Skin: demoni legnosi

Dal punto di vista più squisitamente tecnico, è palese che Demon Skin non spicchi per grafica o animazioni. I modelli poligonali dei personaggi sono decisamente spigolosi (al di là di qualche rara eccezione) dando spesso un aspetto grottesco alle scene e ai movimenti. Lo stesso discorso vale per le animazioni, soprattutto quelle delle fasi più dinamiche, che si rivelano spesso macchinose, come ingolfate e legnose. C’è però una rilevante eccezione, ed è quella delle mosse finali, che risultano più fluide del resto delle animazioni. Le ambientazioni non sono dei capolavori, e tra l’altro ce ne sono alcune che hanno la pecca di coprire in maniera quasi totale il nostro protagonista durante i combattimenti, a causa delle enorme piante sparate in primo piano (basti guardare l’immagine qui sopra).

Un po’ meglio il comparto sonoro, che pur non risultando assolutamente originale, e attingendo a tutta una tradizione di colonne sonore hack-and-slash abbastanza consolidata, riesce sempre ad accordarsi all’atmosfera generale (anche se per farlo bastava rimanere sui toni cupi).

Tirando le somme, Demon Skin è un gioco dalla narrativa quasi assente, che a livello tecnico non è nulla di speciale e ha un gameplay ai limiti del frustrante, come può testimoniare il mio mouse, che giace in fondo al cestino dei rifiuti, scomposto in frammenti plastici più o meno grandi. E tuttavia rimane un titolo che intrattiene, che riesce a divertire, anche e soprattutto se siete appassionati di questo genere in particolare. In fondo chiedere di più a uno studio indie al suo esordio, come Ludus Future, sarebbe stato quantomeno disonesto.