The Legend Of Heroes Trails of Cold Steel 4: la patch 1.1 riduce i tempi di caricamento su PC

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 della Nihon Falcom è finalmente disponibile per PC tramite Steam e Nintendo Switch . La patch 1.1 è stata pubblicata per PC e le correzioni più importanti riguardano la riduzione dei tempi di caricamento con un minore utilizzo delle prestazioni della CPU.

Sono stati anche risolti alcuni problemi di traduzione nel gioco e riguardanti l’avvio del titolo. Queste correzioni sono state pensate per le sessioni di gioco più lunghe dove è necessario ricaricare velocemente mappe già visitate o quando una battaglia è conclusa. Trovate le note complete sulla patch qui. Di seguito una panoramica sulle note della patch 1.1:

Riduce l’utilizzo della CPU di diversi thread, in particolare nella riproduzione audio. Queste modifiche possono ridurre notevolmente l’utilizzo complessivo della CPU in alcune situazioni.

Introduce una cache aggiuntiva per ridurre i tempi di caricamento, soprattutto quando si rivisitano mappe precedenti e dopo le battaglie.

Ciò sarà particolarmente efficace per sessioni di gioco più lunghe.

Risolto il problema con le miniature dei salvataggi che sporadicamente non venivano visualizzate in circostanze specifiche.

Regola il comportamento di caricamento generale in modo che sia più vicino a Trails of Cold Steel 3, al fine di mitigare i problemi su alcuni sistemi.

Impedisce che il gioco impieghi troppo tempo per chiudersi su alcuni sistemi.

Rende coerente il comportamento del joystick sinistro e di WASD (o mappatura alternativa) in tutti i menu.

Risolto il problema con la mappatura dei pulsanti che coinvolgeva i pulsanti X e O insieme ai prompt dei pulsanti visualizzati.

Risolti alcuni problemi di traduzione nel gioco e nel programma di avvio

Nuova funzionalità: aggiungi l’opzione dello strumento di configurazione per disabilitare la commutazione del prompt dei pulsanti dinamico (principalmente per gli utenti di Steam Controller)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 è disponibile su PC, Switch e anche per PS4 (qui trovate la nostra recensione della suddetta versione).