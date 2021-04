BioShock 4: nuova offerta di lavoro avvalora l’ipotesi di un open-world

Come ben sappiamo, quella di BioShock è una serie di grande successo, acclamata dalla critica di tutto il mondo e composta da tre meravigliosi titoli, ma che ha subito un arresto. Nonostante nel 2017 fosse trapelato lo sviluppo di un nuovo gioco, le informazioni che siamo riusciti a ricavare su questo BioShock 4 sono sempre state assai scarse e perlopiù relegate alla categoria di rumor. Alcuni di questi, però, sono ritornati nel corso del tempo, avvalorando così le ipotesi che essi suggerivano su questo attesissimo titolo. Anche stavolta la miccia è stata accesa da una recente offerta di lavoro, che potrebbe indicare quale direzione 2K desidera prendere per la serie di fantascienza.

Un annuncio di lavoro per “Senior Writer” è ora comparso su Cloud Chamber, che sta attualmente sviluppando il gioco in questione. In apparenza potrebbe sembrare un’offerta ordinaria, tuttavia è stato notato un indizio nascosto nel fatto che sono alla ricerca di “qualcuno che possa tessere storie di impatto e guidate dai personaggi in un ambiente open-world“. Ciò indicherebbe la direzione presa dal team di sviluppo è in qualche modo quella di un titolo open-world, ipotesi già suggerita in passato proprio grazie ad informazioni ricavate da altre offerte di lavoro.

BioShock 4, o qualunque sarà il suo titolo, non è stato ancora ufficialmente annunciato. Ad ogni modo, visto lo stato attuale della lavorazione, possiamo constatare (con rammarico) che l’uscita è ancora molto lontana… Vi terremo aggiornati!