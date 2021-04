Assassin’s Creed Valhalla: nuovi dettagli sulla storia di Wrath of the Druids

Un membro del team narrativo di Ubisoft ha recentemente fornito maggiori dettagli su ciò che i giocatori potranno aspettarsi dal nuovo DLC di Assassin’s Creed Valhalla (di cui è disponibile un nuovo aggiornamento), intitolato Wrath of the Druids, in uscita il 29 aprile. Questa prima espansione porterà il nostro guerriero vichingo Eivor nelle terre dell’Irlanda, dove ad attenderlo ci saranno nuove ed emozionanti avventure, mentre la seconda, The Siege of Paris, si focalizzerà invece sulla Francia. Entrambe le espansioni sono incluse nel primo Season Pass del gioco. Ma vediamo un po’ cosa avrebbe in serbo per noi la software house transalpina.

Secondo il sito web di Ubisoft, Wrath of the Druids sarà incentrato sull’indagine circa un antico culto druidico intriso di mito e folklore gaelici. Tuttavia, durante una recente intervista di The Gamer, Hugo Sahuquet, il narrative director di Ubisoft Bourdeaux, ha dichiarato che Wrath of the Druids andrà nel profondo della cultura norreno-gaelica emergente. Sahuquet afferma inoltre che il DLC si svolge circa 40 anni dopo il primo stabilimento dei vichinghi a Dublino, città divenne rapidamente “cosmopolita” grazie alla fusione della cultura irlandese e vichinga, in parte grazie anche ai matrimoni misti.

Nel momento in cui faremo il nostro ingresso in Irlanda, la conquista espansionistica vichinga sarà già terminata, con Barid mac Imair come re di Dublino. Il narrative director ha detto anche che Ubisoft immagina che Barid sia un norreno-gaelico, in quanto ciò costituirebbe un modo ulteriore per esplorare la fusione culturale. Non a caso, la storia con cui si apre il DLC sarebbe il risultato del reclutamento dei mercenari vichinghi da parte del Gran Re d’Irlanda Flann Sinna per le sue campagne militari. Sahuquet ha poi parlato di come la professoressa Clare Downham dell’Università di Liverpool e il professor Sean Duffy del Trinity College di Dublino siano stati coinvolti come esperti di storia vichinga e irlandese, per ampliare le prospettive storiche del gioco.

C’è da dire che tutto ciò e davvero molto interessante e non vediamo l’ora di poter mettere le mani su questa prima espansione. Vi ricordiamo che Assassin’s Creed Valhalla è attualmente disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia, Xbox One e Xbox Series X/S.