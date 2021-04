Highrisers: rivelata la data e un nuovo gameplay trailer

Highrisers, il nuovo indie survival rpg sviluppato da Assemble Entertainment e Solar Powered Game, uscirà il 6 maggio: i team hanno anche pubblicato un nuovo gameplay trailer. Di seguito una panoramica del gioco:

In Highrisers, i giocatori assumono il ruolo di uno dei quattro sopravvissuti, guadagnandosi un’esistenza ai piani superiori di un vasto skyline. In basso, nei piani inferiori scarsamente illuminati, i Dreamer infetti iniziano a radunarsi, aumentando di numero ogni notte quando il sole tramonta e la loro aggressività si amplifica. Ogni sopravvissuto offre al giocatore, abilità diverse, di cui avrà bisogno per impegnarsi con successo in missioni ai pericolosi piani inferiori alla ricerca di armi, rifornimenti, equipaggiamento e, soprattutto, parti per riparare l’elicottero.