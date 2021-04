HitchHiker: mistery game d’avventura in arrivo su PC, PS4, Xbox One e Switch

Dopo un primo lancio su Apple Arcade a marzo, il publisher Versus Evil e il developer Mad About Pandas hanno finalmente annunciato con un trailer (che potete trovare in calce all’articolo) che il mistery game d’avventura HitchHiker sbarcherà il 15 aprile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Di seguito vi riportiamo la panoramica del gioco.

HitchHiker è un mistery game ambientato lungo autostrade sperdute , dove il tuo obiettivo è risolvere il puzzle della tua storia personale. Da autostoppista senza memoria o destinazione quale sei, prendi una serie di corse attraverso uno strano e bellissimo paesaggio, seguendo la misteriosa scomparsa di una persona a te vicina. I tuoi autisti variano da contadini stoici a cameriere fuori servizio, e ognuno ha una storia da raccontare. Compaiono indizi, emergono alleanze e niente è come sembra.

Qui di seguito, invece, potete trovare le caratteristiche principali del titolo in uscita.