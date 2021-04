Annunciato il primo Oculus Gaming Showcase

Negli ultimi tempi stiamo assistendo ad un nuovo modus operandi comune a molti publisher e developer che consiste nel dare luogo a propri eventi, al di fuori di quelli che coinvolgono periodicamente tutte le altre aziende. Come un fulmine a ciel sereno, oggi è proprio Oculus ad annunciare il primo ed imminente Oculus Gaming Showcase.

Il nuovo evento si terrà per la prima volta il 22 aprile alle ore 00:00 italiane e potrà essere seguito gratuitamente da chiunque su servizi di streaming video standard come YouTube e Twitch. Oculus ha dichiarato che durante l’evento saranno evidenziati diversi giochi in arrivo ma anche di già esistenti, tra cui Pistol Whip e Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge. Non mancheranno poi apparizioni e aggiornamenti di sviluppatori come ILMxLAB e Cloudhead Games. Ma non è finita qui: sono pianificate anche alcune “sorprese“, quindi dovremo aspettarci qualcosa in più che Oculus ha pianificato ma che ha deciso di non rivelare.

Sebbene Zuckerberg abbia affermato che Oculus Quest 3 sia già in fase di sviluppo, è improbabile che le nuove cuffie vengano rivelate nel prossimo evento, anche perchè le vendite di Oculus Quest 2 stanno ancora andando bene. Ovviamente noi seguiremo l’evento e vi terremo aggiornati! A proposito, sapevate che il 16 aprile è previsto un evento di Resident Evil Village?