League Of Legends: abilità e data di uscita per Gwen

League of Legends è una delle più grandi serie di videogiochi sul mercato, anche se c’è stato molto da apprezzare per i fan di LoL, come l’arrivo di Wild Rift e la presentazione alla nuova campionessa Gwen. Riot Games ha recentemente condiviso le abilità di Gwen sul sito web ufficiale del gioco:

Passiva – Thousand Cuts:

Gli attacchi base di Gwen infliggono danni magici bonus in base alla quantità di salute massima dei suoi nemici. Gli attacchi base contro i campioni la cureranno da alcuni dei danni inflitti.

Q- Zac Zac!:

Gwen colpisce rapidamente con le sue forbici da due a sei volte, infliggendo danni magici. Gwen colpirà due volte, aumentando di uno per ogni attacco che ha colpito un nemico (fino a quattro per un totale di sei). I nemici che ricevono di gli attacchi subiscono danni fisici e danni magici bonus dall’abilità Thousand Cuts.

W- Hallowed Mist:

Dopo aver attivato Hallowed Mist, Gwen è circondata da una barriera, per cinque secondi, e aumenta la sua resistenza magica. I nemici al di fuori della nebbia non possono bersagliare Gwen né colpirla con alcuna abilità.

E – Skip ‘n Slash:

Gwen effettua un salto sulla breve distanza e potenzia i suoi attacchi, che per quattro secondi, aumentano il raggio d’azione, la velocità e i danni.

R – Needlework:

Gwen può lanciare Needlework fino a tre volte, ma deve colpire un nemico entro 8 secondi per sbloccare il lancio successivo. Ogni lancio spara aghi che infliggono danni magici, rallentano i nemici e applicano danni magici bonus dell’abilità Thousand Cuts.

La data di uscita per Gwen in League of Legends dovrebbe essere il 14 aprile e coincide con lo stesso giorno in cui l’aggiornamento 11.8verrà lanciato ufficialmente. League Of Legends è disponibile per PC.