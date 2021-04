The Binding of Isaac: Repetance modalità coop in arrivo?

L’espansione di The Binding of Isaac: Repetance sta riscuotendo un successo incredibile, raggiungendo anche il record massimo di numeri di giocatori connessi su Steam. Questo DLC, prima della sua uscita, ha richiesto un sacco di tempo, infatti Repentance è stato annunciato per la prima volta nel 2018.

Dopo l’atteso rilascio del nuovo DLC, i modder hanno scavato affondo nel codice del gioco trovando una modalità cooperativa online, riuscendo addirittura a farlo funzionare con un massimo di quattro giocatori.

La cooperativa era già possibile farla funzionare attraverso la funzione Remote Play Together di Steam, ma purtroppo questo, può causare problemi di latenza e di banda, a seconda della propria velocità di internet. La modalità co-op online di Isaac sarebbe una grande aggiunta, infatti molti giocatori sperano che, il codice scoperto di recente, sia frutto di un aggiornamento co-op ufficiale in futuro.

Si ricorda che The Binding of Isaa: Repetance ora disponibile su tutte le piattaforme.