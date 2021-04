EA: smentisce il seguito di Mirror’s Edge

Poco prima del fine settimana, EA attraverso un tweet ufficiale ha suscitato un po’ di scalpore tra gli amanti del genere parkour. Questo post conteneva un immagine molto pixellata ma comunque riconoscibile come un immagine del fantastico gioco parkour Mirror’s Edge.

Naturalmente questo post ha portato ad alcune speculazioni molto fiduciose sul fatto che EA stesse lavorando su un nuovo gioco di Mirror’s Edge. Ricordiamo che sono passati circa 5 anni dalla sua prima uscita e un moderno Mirror’s Edge accontenterebbe moltissimi giocatori.

Purtroppo, non sembra che ci sia nulla del genere in lavorazione in questo momento. Infatti nel giorno odierno, EA ha chiarito le sue intenzioni ed erano solo per divertimento. con gli utenti. La buona notizia che da ora fino al 3 maggio, tutti i membri EA Play possono richiedere gratuitamente il ciondolo di Faith in Apex Legends.

