GTA 6: sarà un ambientazione moderna?

Secondo alcune voci e post su reddit, GTA 6 sarà ambientato nei giorni nostri. Moltissimi giocatori stanno pazientando alle prime informazioni ufficiali del gioco e per questo, hanno iniziato a farsi domande su come sarà il prossimo titolo.

Il noto leaker Tom Henderson, famoso per aver trapelato in anteprima le prime informazioni sul prossimo Battlefield e Call of Duty, ha affermato che GTA 6 sarà ambientato nei giorni nostri, e non negli anni 80′ come in GTA Vice City.

Questa scelta è abbastanza comprensibile grazie alla nuova tecnologia moderna, come gli smartphone e internet, usati specialmente nella modalità multiplayer considerando che è ancora uno dei giochi più giocati negli ultimi anni. Purtroppo della vera data di uscita ancora non è stata confermata, e i giocatori sperano ad almeno un trailer ufficiale durante l’evento E3 2021.

Ricordiamo che GTA 5 ha più di sette anni e i fan del franchisee sono alla disperata ricerca di notizie su un sesto titolo di Grand Theft Auto. Alcuni fan, addirittura hanno persino iniziato a creare il protagonista dei propri sogni, con sfondi ben dettagliati e loghi molto personalizzati. Comunque vada, i giocatori aspettano con impazienza il prossimo progetto di Rockstar.

Per ulteriori aggiornamenti seguite GamesVillage!