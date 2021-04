Shazam! 2: Lucy Liu è nel cast del sequel

Con le riprese imminenti, The Hollywood Reporter conferma un nuovo ingresso nel cast di Shazam!: Fury of the Gods. Stiamo parlando dell’attrice Lucy Liu che torna sul grande schermo per il sequel del cinecomic della DC Comics sviluppato da New Line Cinema e da Warner Bros. Pictures. L’attrice interpreterà la villain Kalypso, seconda figlia di Atlas e sorella di Hespera, che sul grande schermo avrà il volto della già annunciata Helen Mirren.

Atlas è il nome di svariati personaggi dei fumetti della DC ispirati alla figura mitologica greca: la versione più duratura e famosa è quella creata da Jack Kirby nel 1975. Mirren e Liu non sono le sole new entry del film; qualche settimana fa, Rachel Zegler (che vedremo in West Side Story) è entrata nella pellicola in un ruolo non meglio precisato.

La pellicola, sviluppata principalmente dalla New Line Cinema, seguirà di nuovo la storia del giovane Billy Batson che, dopo aver pronunciato la frase ‘Shazam!‘, diventa un supereroe adulto tutto battute e grandi poteri. Asher Angel tornerà ad interpretare Billy mentre Zachary Levi sarà la versione adulta/supereroe.

David F. Sandberg tornerà alla regia dopo aver diretto il predecessore del 2019, da una sceneggiatura firmata da Henry Gayden. Peter Safran produrrà l’adattamento tramite la The Safran Company. Il personaggio è stato creato nei fumetti della DC da Bill Parker e C.C. Beck. La New Line è in fase di riprese con un altro cinecomic di casa DC, Black Adam, che vedrà Dwayne ‘The Rock’ Johnson come protagonista. Questo sequel di Shazam! è atteso per il 2 giugno 2023.