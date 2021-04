Gundam: arriva il film live-action di Netflix

Gundam arriva in live-action. Ad annunciarlo è The Hollywood Reporter che conferma l’acquisizione, da parte del colosso digitale Netflix, del progetto live-action sviluppato dalla Legendary e che vedrà impegnato il regista Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island) alla regia. Vogt-Roberts produrrà anche il film scritto da Brian K. Vaughan, che sarà anche produttore esecutivo del progetto.

La serie originale di Gundam è iniziata nel 1979 ed ambientata nella Universal Century, un’era dove gli esseri umani sono emigrati su colonie spaziali per via della sempre più crescente popolazione sulla Terra. Le persone che vivono nelle colonie scatenano una guerra per cercare la propria indipendenza dalla Terra e la battaglia si combatterà tramite robot. Il successo planetario della serie ha spinto la produzione di numeroso merchandise a riguardo, incluso un cameo in Ready Player One di Steven Spielberg.

Vogt-Roberts ha diretto Kong: Skull Island nel 2017 ed sta preparando l’adattamento cinematografico di Metal Gear Solid. Vaughan ha prodotto, invece, l’adattamento televisivo di Y: The Last Man in arrivo. Al momento il film su Gundam non ha una data di uscita fissata.