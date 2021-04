Hood Outlaws & Legends: nuovo gameplay trailer

Oggi il publisher Focus Home Interactive ha fatto uscire un nuovo trailer relativo a Hood Outlaws & Legends, action pvp e pve in sviluppo da parte di Sumo Digital. Il filmato fa una panoramica del gameplay.

Questo il testo che accompagna il video, che potete vedere in fondo alla notizia:

Raduna, infiltrati, combatti ed estrai

“Ogni partita di Hood Outlaws & Legends mette te ei tuoi amici contro un gruppo rivale di altri quattro giocatori che stanno cercando anche loro di rubare il tesoro. Tu e la tua squadra dovete lavorare insieme per scegliere una banda di fuorilegge complementari, ciascuno con abilità uniche, prima di infiltrarti in vaste roccaforti medievali. Supera in astuzia la squadra avversaria e lo Stato malvagio per trovare, rubare e restituire le ricchezze ingiustamente sottratte al popolo.

Tra una rapina e l’altra, visita il nascondiglio per spendere parte della tua fortuna rubata. Restituire denaro alle persone aumenterà la gamma di articoli a tua disposizione nei negozi, mentre tenerlo per te ti consente di acquistarli direttamente. Migliora, modifica e perfeziona le abilità del tuo personaggio con una serie di perks, o personalizza ulteriormente i tuoi eroi con una gamma di nuove armi e costumi. Alcuni dei cosmetici più prestigiosi richiederanno la tua maestria nel rapinare.”

Precedentemente era stato invece pubblicato un filmato che mostrava la mappa del cimitero. Lasciandovi al gameplay trailer qui sotto, vi ricordiamo che il gioco uscirà il 10 maggio su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.