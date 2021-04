Gord: annunciato un nuovo strategico su PC

Covenant.dev, team di sviluppato polacco fondato da Stan Just, che in precedenza ha lavorato alle serie Two Worlds e Anomaly, nonché a The Witcher 3: Wild Hunt, ha annunciato Gord, un gioco di strategia per giocatore singolo in cui ci saranno società in via di sviluppo, terre proibite e creature mitiche. Sarà disponibile su PC, via Steam, nel 2022.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto.

Queste alcune caratteristiche attraverso il sito ufficiale di Gord:

Costruire città per sopravvivere

Innalza palizzate, sviluppa strutture e fai crescere il tuo “gord” da umile insediamento a formidabile fortezza. Tuttavia, l’espansione non sarà facile! La tua popolazione è costantemente a rischio da tribù nemiche, mostri raccapriccianti e poteri misteriosi che si nascondono nei boschi circostanti.

Missioni ed eventi

Avventurati fuori dalle mura del tuo insediamento con il sistema di missioni basato sull’intelligenza artificiale di Gord, assicurandoti un’enorme varietà di sfide da affrontare. Gli obiettivi principali guideranno il gameplay, mentre versatili missioni secondarie e incontri casuali ti manderanno verso creature leggendarie o a combattere un brutto flagello che ha infettato la regione. Aspettati l’inaspettato.

Sanità e malattie (burden)

Una popolazione sana è la chiave per la sopravvivenza a Gord. Ogni aspetto della vita dei tuoi coloni, dalla malattia, alla fame, alla morte dei loro parenti, può avere un impatto sui livelli di sanità mentale e burden di ogni soggetto. Tienili d’occhio, perché una volta raggiunto un punto critico, gli abitanti potrebbero abbattersi o addirittura fuggirà dalla tue regole.

Fede e incantesimi

Soddisfa gli dei con le tue preghiere e potrebbero darti accesso alle loro capacità di lancio di incantesimi. Gli incantesimi variano in natura – alcuni sono offensivi mentre altri sono difensivi – ma tutti aiutano a ribaltare il campo di battaglia a tuo favore. Nascondi le aree dai tuoi nemici, acquisisci il controllo su bestie minacciose, o rivolgi una rabbia empia contro tutti coloro che osano opporsi a te.