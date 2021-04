Fortnite: Aloy arriverà sul battle royale a breve

Dopo l’ingresso di Kratos, il protagonista principale di God of War, ecco che un’altra icona principale legata al panorama videoludico sta per arrivare su Fortnite, il popolare battle royale su PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5 e mobile. Ebbene, Epic Games ha annunciato che Aloy, la protagonista di Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West, che arriverà dal 16 Aprile 2021.

Ecco la descrizione del character: