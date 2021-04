Il 16 aprile sarà disponibile anche da noi in Europa, su PlayStation 4 e Nintendo Switch, Poison Control, action-rpg di Nippon Ichi Software. Ma già oggi il gioco è arrivato in Nord America, e per questo NIS America ha voluto pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Lasciandovi al filmato, vi rimandiamo però, qualora lo vogliate, alla nostra recensione, se volete sapere cosa ne pensiamo di questo Poison Control.