Resident Evil ReVerse: l’open beta torna il 14 aprile

La scorsa settimana è stato possibile testare Resident Evil ReVerse, componente multiplayer che sarà disponibile acquistando Village, di cui vi abbiamo parlato anche nel nostro provato. Ci sono stati alcuni problemi legati al matchmaking e, anche per questo, Capcom ha deciso di rendere nuovamente disponibile la fase di test in open beta.

La società ha infatti confermato su Twitter che un ulteriore periodo beta del gioco arriverà a breve, anzi brevissimo: sarà disponibile da domani 14 aprile quando qui in Italia saranno le 8 del mattino, e fino al 16 aprile, sempre alle 8 di mattina.

Su PlayStation 4 e Xbox One potranno partecipare solo coloro che hanno già scaricato il client della beta precedente. Invece, su Steam, anche i nuovi giocatori potranno partecipare al beta test aggiuntivo.

Resident Evil ReVerse sarà gratuito per chiunque acquisti Resident Evil Village, che arriverà il 7 maggio su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia. Nuovi dettagli e filmati su entrambi i giochi saranno mostrati, il 16 aprile, in un nuovo Resident Evil Showcase.

Qui sotto potete vedere il tweet del profilo ufficiale del gioco multiplayer, che mostra gli orari e le piattaforme in cui potrà essere provata questa seconda open beta.

In additional beta test

・PlayStation4/Xbox One: Those who have already downloaded the game

Steam: After downloading the game from the store, even new players can participate

The conditions for participation have changed since last time: #REVERSE

— Resident Evil Re:Verse official (@BIO_REVERSE) April 13, 2021