Final Fantasy VII Remake Intergrade: nuovi dettagli su doppiatori e gameplay

Oggi Square Enix ha svelato nuovi dettagli su Final Fantasy VII Remake Intergrade, la versione migliorata e arricchita per PlayStation 5 del remake del settimo capitolo della saga. Il team ha rivelato il titolo ufficiale del nuovo episodio con Yuffie come protagonista, ovvero FF7R EPISODE INTERmission, e ha anche svelato delle nuove informazioni sulla protagonista Yuffie Kisaragi e sugli attori che prestano le voci inglesi ai nuovi personaggi di questo episodio.

I giocatori potranno provare lo stile di combattimento caratteristico di Yuffie mentre la seguono durante una missione in cui deve rubare la materia più potente disponibile alla Shinra. Con il supporto del nucleo originario dell’Avalanche, Yuffie, specializzata sia nelle battaglie ravvicinate che a distanza, attraverserà le linee nemiche per rivendicare l’antica gloria della sua terra d’origine e ottenere una vendetta che pianifica da tempo. Yuffie ha uno stile di gioco unico caratteristico dei corpi d’élite dei ninja di Wutai che le permette di lanciare il suo enorme shuriken contro i nemici. Quando lancia il suo shuriken, può aumentare la distanza e i danni dell’arma con ninjutsu a lungo raggio e anche attribuirle vari elementi (come il fuoco, il gelo, il tuono o il vento) grazie alla sua abilità “Ninjutsu elementale”.

Un’altra delle abilità di Yuffie, “Dispersione”, sferra un attacco che si potenzia proporzionalmente al consumo ATB di altri comandi. La sua affinità elementale può variare grazie a “Ninjutsu elementale”, così come succede con i ninjutsu per la sua arma da lancio.

Yuffie può anche usare “Vorticante”, ovvero un vortice che attira i nemici circostanti e li danneggia. In FF7R EPISODE INTERmission, i giocatori potranno divertirsi con il sistema di combattimento ninja specializzato di Yuffie e un’esperienza di gioco arricchita con nuovi combattimenti ed elementi di gameplay.

Oltre a Yuffie e Sonon, sono stati presentati anche altri personaggi di FF7R EPISODE INTERmission, tra cui Zhijie, un membro di Wutai che agisce come referente tra il nuovo governo di Wutai e il nucleo originario dell’Avalanche, alcuni membri dell’Avalanche (Nayo, Billy Bob e Polk), e Weiss, il malvagio individuo a capo del centro di ricerca sotterraneo segreto della Shinra, Deepground.

Square Enix ha anche annunciato gli attori che prestano le voci inglesi a questi nuovi personaggi dei FF7R EPISODE INTERmission di Final Fantasy VII Remake Intergrade:

Suzie Yeung (voce di Yuffie Kisaragi)

Aleks Le (voce di Sonon Kusakabe)

Daman Mills (voce di Weiss)

Griffin Puatu (voce di Zhijie)

Ashley Boettcher (voce di Nayo)

David Goldstein (voce di Billy Bob)

Daniel Amerman (voce di Polk)