WRC 10: pubblicato il trailer d’annuncio ufficiale con tanto di data d’uscita

Soltanto ieri vi abbiamo parlato dell’annuncio da parte di Nacon, il publisher francese detentore di numerose IP, di voler rivelare nuove informazioni su svariati suoi titoli. Ecco che, come promesso, oggi è stato pubblicato il trailer d’annuncio ufficiale di WRC 10.

La nuova iterazione del franchise simulativo dell’amata competizione di Rally, verrà pubblicata anche in onore dei 50 anni della competizione stessa. La Modalità Storica offre ai giocatori la possibilità di rivivere 19 eventi che hanno fatto la storia del campionato. Sarà possibile rivivere sei rally storici, tra cui il leggendario Rally dell’Acropoli (Grecia) e il Rally di Sanremo (Italia), con oltre 20 delle auto più iconiche del WRC: Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi, Toyota.

La fisica, già lodata dall’intera community in WRC 9, è stata ulteriormente migliorata per offrire ai giocatori un’esperienza ancora più realistica. Il controllo delle forze aerodinamiche, il turbo e la frenata hanno ricevuto particolare attenzione su tutte le superfici, in modo che WRC 10 ricrei sensazioni di guida sempre più accurate e intense.

Non poteva, infine, mancare la modalità Carriera, migliorata con un editor di livree e la possibilità di creare la propria squadra vincente. Ora sarà possibile applicare i propri colori personali alle auto del campionato per completare le 52 squadre ufficiali della stagione 2021.

Vi lasciamo alle ultime informazioni, tra cui la più importante, ovvero la data d’uscita. WRC 10 è atteso su Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, PC il 2 settembre, inoltre atteso in futuro su Nintendo Switch. Potete trovare il trailer in calce, mentre vi ricordiamo che ci aspettano altri annunci in questi giorni da parte di Nacon.