Ghostrunner: ora disponibili una nuova modalità di gioco e la modalità Foto

Ghostrunner è presente da un po’ sulla scena action videoludica e, dopo un caldo benvenuto da parte della community della maggior parte dei sistemi, i vari team di sviluppo, accompagnati dai publisher 505 Games e All In! Games, continuano a tener alto l’interesse nella propria affascinante produzione.

Con un nuovo aggiornamento infatti, è ora possibile giocare la nuova modalità Kill Run, una modalità di gioco che pone i giocatori contro il tempo e una delle sfide più difficili della Dharma Tower. Nella modalità Kill Run, i giocatori dovranno eliminare i nemici per aggiungere preziosi secondi al timer, muoversi il più velocemente possibile nei livelli di gioco, e scalare le posizioni della classifica.

Inoltre, la modalità Foto è ora stata inserita nella produzione, la quale darà la possibilità di immortalare i più bei momenti di ogni azione nel mondo cyberpunk dell’opera.

Le novità però, non finiscono qui. Il Metal Ox Pack vuole celebrare l’anno del Bue con quattro nuovi set di katana e guanti, ispirati ai principi e alle virtù di del Confucianesimo: benevolenza; giustizia; rito; integrità. In più, vi sono miglioramenti alle varie versioni del titolo, da console a PC, dal comparto tecnico, ai comandi.

Su console si potrà ora utilizzare la mira assistita per il rampino, un’opzione per modificare il campo di visione (FOV), ed è stata introdotta anche la nuovissima modalità Performance per potenziare il frame-rate su PS4 Pro. Per la versione PC, NVIDIA Reflex arricchisce l’esperienza di gioco riducendo in modo significativo la latenza nelle schede grafiche supportate.

Infine, la versione retail di Ghostrunner per Nintendo Switch includerà ovviamente tutti gli aggiornamenti pubblicati a partire dalla data d’uscita inclusi i miglioramenti di performance e stabilità, controlli più precisi e grafica migliorata. Per più informazioni, potete visitare il sito ufficiale, mentre GamesVillage vi ricorda che la produzione action è attualmente disponibile per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Amazon Luna.