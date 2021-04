Swords of Legends Online: online il trailer per la classe Berserker

Nella giornata di ieri, Gameforge, assieme a Wangyuan Shengtang e Aurogon, ha pubblicato un trailer per la classe Reaper appartenente all’MMORGP in arrivo in occidente, Swords of Legends Online. Quest’oggi, a distanza di sole 24 ore, un nuovo trailer è stato pubblicato per mostrare un’altra classe.

Stavolta è il turno del Berserker, un eroe nomade che altro non brama che la libertà, lottando per essa a qualunque costo. Mentre vi lasciamo alla descrizione della suddetta classe, vi ricordiamo che l’MMORPG già disponibile in Cina, arriverà in occidente entro l’estate.

Un eroe nomade che ama la libertà e preferirebbe morire piuttosto che frantumare la loro spada.

I Berserker si sentono più a casa nel bel mezzo della mischia. Brandendo le loro spade massicce, incutono paura nel cuore dei loro nemici e contemporaneamente proteggono i loro alleati. Essi possono invocare un lupo leale per sostenerli. A seconda della situazione, possono fungere da baluardo per difendere gli attacchi nemici o scatenare il loro potere in un vero e proprio vortice di distruzione. Le specializzazioni includono Slayer (Melee DPS) e Drunken Master (Tank)

La pubblicazione di Swords of Legends Online avverrà per mezzo di Gameforge, Steam e Epic Games esclusivamente su PC. Qui sotto, dopo la descrizione, potete trovare il trailer ufficiale pubblicato sul canale YouTube ufficiale dell’acclamata produzione.