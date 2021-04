Subnautica Below Zero: online il cinematic trailer

Bandai Namco e Unknown World Entertainment stanno scommettendo non poco sulla loro nuova produzione, seguito del primo, acclamato Subnautica. Questa nuova opera, Subnautica Below Zero, si presenta migliorata sotto tutti gli aspetti, pur trovandosi ancora in Accesso Anticipato su Steam.

Tuttavia, le recensioni sulla piattaforma parlano chiaro e i team sanno di poter spingere ancora. Infatti, è stato da poco pubblicato un nuovo cinematic trailer che potete trovare qua sotto, in calce.

Prima di visionarlo però, date una lettura alla descrizione di Subnautica Below Zero, sapendo che una volta giunto alla pubblicazione finale, prevista per il 14 maggio, esso arriverà su PS5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC (aggiungendo la versione Epic Games Store).