Temtem: ora è possibile andare sulla nuova isola di Cipanku

È passato un po’ di tempo ormai dalla pubblicazione di Temtem in accesso anticipato su PlayStation 5. Il colorato MMO che, a mani basse e senza nascondersi, prende dal celebre franchise dei Pokémon, continua comunque ad aggiornarsi, offrendo una discreta mole di contenuti.

L’ultimo arrivo è l’isola di Cipanku, annunciata con un post ufficiale sul blog di PlayStation 5 (ma ovviamente in arrivo anche sulla piattaforma di nascita e principale, il PC). In cosa consiste il nuovo ambiente e quali attività mette a disposizione?

Cipanku ci porta anche una delle caratteristiche più significative della storia del gioco. I Temtem mitici, raggiungibili tramie l’attività della Lair, ovvero la tana del Temtem delle leggende.

I Lair sono un’attività di gruppo, che include da 3 a 5 giocatori (si consiglia vivamente di andare in gruppi di 5), in cui voi e i vostri compagni di squadra sarete in grado di avanzare sui rispettivi percorsi per avere la possibilità di catturare il Temtem mitico. Nei Lair, anche se ogni giocatore riceve un percorso diverso generato casualmente, tutte le risorse sono condivise e la loro gestione è la vera chiave per raggiungere il Tem mitico. Per dimostrare le vostre abilità di addestratore, invece di attraversare il Lair con la solita squadra, dovete formare un inventario e una squadra Temtem durante il Lair, e pensare strategicamente a quando e cosa portare con voi.

Per questo aggiornamento, vi consigliamo di far salire di livello la squadra, almeno fino al 50, ma come sempre, se è più alto, meglio! Per quanto riguarda la squadra, Mudrid e Grumper sono preziosi alleati e anche Nessla, con la sintesi elettrica, dovrebbe esservi di grande aiuto! Potete trovarli rispettivamente a Tucma, Kisiwa e Deniz. Per i Lair, tenete a mente che possono essere ripetuti tutte le volte che è necessario, fino al completamento, ma sono difficili! Fate del vostro meglio per salvare le risorse chiave e sbloccare la battaglia mitica, o sarà tutto invano.