Mass Effect Legendary Edition: BioWare illustra i miglioramenti grafici

Il team di BioWare, al lavoro su Mass Effect Legendary Edition (che è recentemente entrato in fase gold), ha pubblicato un nuovo post sul blog di Electronic Arts, per descrivere, questa volta fin nei dettagli tutti i miglioramenti visivi del gioco e il modo in cui il team è rimasto fedele all’estetica iconica e originale della trilogia, rendendo i tre titoli versioni ancora migliori di se stessi.

Il post sul blog descrive nel dettaglio come il team d sviluppo di casa BioWare sia riuscito a migliorare la grafica dei suoi titoli, e dunque anche il modo in cui è riuscito a identificare e catalogare ogni immagine, andando a migliorare gli asset a mano e a perfezionare ampiamente vari livelli. Un processo che la casa di sviluppo canadese ha descritto in tre fasi: la prima, di costruzione delle fondamenta, la seconda che ha riguardato gli sforzi di modernizzazione del titolo (con l’inserimento, tra l’altro, di nuove texture), e infine la terza, quella di ricostruzione dei mondi di gioco.

Un processo sicuramente lungo e laborioso, del quale però, in casa BioWare ed Electronic Arts, debbono andare decisamente fieri, e che sta garantendo dei risultati stupefacenti a livello grafico, come dimostra anche il nuovo trailer (che potete apprezzare in calce all’articolo).

Mass Effect Legendary Edition è ormai dietro l’angolo: il titolo sarà disponibile a partire dal 14 maggio 2021 su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam) oltre che, ovviamente, su PlayStation 5 e Xbox Series X e S, in modalità di retrocompatibilità. Manca soltanto un mese all’arrivo di questo attesissimo titolo, un’occasione per tutti i fan di una delle sagh RPG fantascientifiche più belle di sempre di tornare a vivere le loro avventure con una definizione e un dettaglio mai visti prima.

Se non volete perdervi nessuna novità su Mass Efftct Legendary Edition, ontinuate a segurci: ci penseremo noi a tenervi aggiornati nelle prossime settimane.