Godzilla Singular Point: l’anime Netflix arriva a giugno!

Il kaiju più famoso di sempre sta per tornando, e lo sta per fare in versione animata. Netflix ha infatti iniziato a trasmettere, attraverso il suo canale YouTube, un nuovo trailer, sottotitolato in inglese, nel quale rivela la data di debutto di Godzilla Singular Point, l’anime dedicato all’iconico lucertolone di Toho Pictures.

La serie ha già iniziato la sua programmazione in terra giapponese lo scorso 25 marzo 2021, mentre il 1 aprile è arrivata anche sugli schermi televisivi di Tokyo MX, KBS Kyoto, BS11 e Sun TV, e sarà pronta ad arrivare anche nel resto del mondo il prossimo giugno 2021.

La serie, prodotta in collaborazione da Netflix e da Studio Orange (Beastars) e Bones (My Hero Academia), si concentrerà sulla ricercatrice Mei Kamino e sull’ingegnere Yun Arikawa, che saranno costretti a fronteggiare una minaccia di proporzioni mai affrontate prima. Del cast fanno parte nomi come Yume Miyamoto (The Misfit of Demon King Academy) nel ruolo di Mei e Shoya Ishige (Yu-Gi-Oh VRain) in quello di Yun.

Godzilla Singular Point conta 13 episodi, ed è stato diretto da Atsushi Takahashi (RideBack), con lo script di Toh Enjoe (L’impero dei cadaveri), il character design di Kazue Kato, autore del manga di Blue Exorcist, per i personaggi umani e di Eiji Yamamori (Principessa Mononoke, La città incantata) per i kaiju.

Netflix ha già iniziato a diffondere la opening e l’ending dell’anime, a prima interpretata dal gruppo idol BiSH, la seconda dalla rock band Polkadot Stingray.

Godzilla Singular Point non è certo il primo progetto Netflix dedicato allo storico kaiju di casa Toho: risale al 2017 infatti una trilogia di lungometraggi anime con il lucertolone come protagonista.