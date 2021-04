Mobile Suit Gundam: svelata la data del film!

Dopo un 2020 complicato, che ha visto il rinvio di alcuni importantissimi progetti, il 2021 si propone di essere l’anno perfetto per i fan di Mobile Suit Gundam. Oltre alla trilogia di Hataway’s Flash, ispirata alle tre light novel originali di Yoshiyuki Tomino datate 1989/1990, che prenderà finalmente il via il prossimo 7 maggio, ci sarà spazio anche per l’ultimo film della serie Reconguista in G, la cui data d’esordio è stata finalmente svelata.

Secondo quanto rivelato da Sunrise attraverso il suo profilo Twitter infatti, il film finale di Reconguista in G, che, esattamente come la serie anime, è stato scritto e diretto da Tomino in persona farà il suo debutto il prossimo 22 luglio 2021 con un Road Show che chiuderà definitivamente uno degli anime più riusciti del franchise, il titolo che ha riconsegnato al creatore Yoshiyuki Tomino le chiavi di una delle serie mecha di maggior successo della storia anime.

Mobile Suit Gundam Reconguista in G è ambientato nell’anno 1014 del Regild Century, un millennio dopo l’Universal Century che ha visto le gesta di piloti di Gundam come Amuro Ray e Char Aznable. La Terra è stata quasi completamente abbandonata, e l’umanità si è trasferita sulle colonie lunari. Il protagonista della vicenda è Bellri Zenam, uno studente della Capital Guard Academy, che vive una vita tranquilla, che verrà però sconvolta dall’arrivo sulla scena di Raraiya Akuparl, una piratessa che agisce sul suo misterioso Gundam G-Self. La strana attrazione provata dal ragazzo per la criminale arriverà a consentirgli di pilotare il G-Self, stupendo davvero tutti.

Insomma, si preannuncia un anno pieno di eventi da non perdere per Mobile Suit Gundam (ci sarà anche un film live-action firmato Netflix), che ha certamente intenzione di recuperare tutto il tempo perduto nel periodo della pandemia. E noi, da veri fan, non vediamo l’ora che luglio arrivi, portando con sé la conclusione di questa fantastica serie animata.