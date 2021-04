L’attacco dei giganti: Kodansha ristampa il capitolo finale!

Dopo undici anni e sette mesi di serializzazione, Hajime Isayama ha scritto la parola fine su una delle saghe meglio riuscite e più entusiasmanti dell’intera storia manga, L’attacco dei giganti. Con il capitolo 139 dell’opera si è infatti chiusa la vicenda di Eren Jaeger e dei suoi compagni del Corpo di Ricerca, nella loro lotta per ottenere la libertà per Eldia.

La fama straordinaria della serie è indubbia, e per confermarla sarebbero bastati gli omaggi che sono giunti a Isayama da altri importanti mangaka, Ma a ulteriore riprova di quanto amata sia stata l’opera del maestro Isayama dai fan, Kodansha ha rivelato che il numero di maggio di Bessatsu Shonen Magazine, quello che conteneva il capitolo 139 de L’attacco dei giganti, è andato sold out in tutto il paese.

Un risultato straordinario, e a dire il vero rarissimo nel mondo del manga, che ha spinto Kodansha, come confermato sul profilo Twitter ufficiale dell’editore, a optare per una ristampa del numero che uscirà il prossimo 30 aprile. Insoma un successo che, a qualche giorno dal termine ufficiale della serializzazione dell’opera, continua a essere travolgente.

Ora ai fan non resta che guardare con attesa al mese di giugno, quando uscirà il 34esimo e ultimo tankobon del manga, ma soprattutto all’inverno 2022, finestra nella quale è previsto il rilascio della seconda parte dell’ultima stagione dell’anime ispirato all’opera di Isayama e curato dallo studio d’animazione MAPPA. Conclusasi alle porte della più devastante battaglia mai combattuta, la serie animata è pronta a regalare gli ultimi brividi ai fan de L’attacco dei giganti, prima che siano costretti a salutare definitivamente Eren, Armin, Mikasa e tutti gli altri personaggi che, nel corso di questi ultimi undici anni, grazie soprattutto ad Hajime Isayama, abbiamo imparato ad amare.