Heroes of Rivalry: arriva il manga sul team Esport BMW

Anche se potrebbe sembrare un’azienda abbastanza lontana da questo mondo, BMW è stata sempre legata a doppio filo al gaming, tanto che nel 2019, il colosso tedesco dell’automobile ha deciso di sponsorizzare il team Esport brasiliano PaiN Gaming. Adesso però sembra che la casa di Monaco di Baviera stia facendo un altro passo deciso in direzione dell’Oriente e dei manga in particolare. BMW ha infatti annunciato che i suoi team Esport si incontreranno in un manga: Heroes of Rivalry.

L’opera conterà otto capitoli, e sarà scritta e disegnata dall’artista Acky Bright. Si tratterà di un isekai, un sottogenere di manga in cui uno o più personaggi vengono trasportati in un mondo parallelo, spesso fantasy, e nella maggior parte dei casi virtuale. Stavolta i nostri eroi saranno i ragazzi di United in Rivalry, i team Esport sponsorizzati da BMW, Cloud 9, FNATIC, FunPlus Phoenix, G2 Esports, T1 e la new entry OG Esports.

Acky Bright, fondatore dello studio di design Brightworks, è un mangaka autodidatta che ha ottenuto notorietà a livello mondiale per essere stato uno dei sei artisti scelti dal MoMA (Museum of Medern Arts) per dare alcune dimostrazioni dell’arte giapponese ai viaggiatori occidentali.

Il primo capitolo di Heroes of Rivalry è stato pubblicato lo scorso mercoledì sul sito ufficiale di BMW, e procederà con una serializzazione a cadenza settimanale. La serie ruoterà intorno a un allenamento con i sistemi di realtà virtuale che diventerà presto qualcosa di molto più serio per i team di Esport BMW. Riusciranno a fermare la minaccia digitale che incombe?

A quanto rivelato da BMW inoltre, il manga conterrà anche qualche interessante new sul futuro coinvolgimento dell’azienda nel mondo dell’Esport.