Naughty Dog non riesce a gestire tutti i titoli in cantiere

Dagli ultimi rumor emersi pare che Naughty Dog stia lavorando su più produzioni. Oltre al multiplayer incentrato su The Last of Us Part II, lo studio starebbe sviluppando anche altre progetti, tra cui il remake del primo The Last of Us, atteso ovviamente su PlayStation 5. Dunque, Sony Interactive Entertainment avrebbe affidato ad uno dei suoi titoli di punta tanti giochi di grosso calibro, con il team che però non riuscirebbe a stare dietro a tutto.

È quanto è emerso dall’intervista che il co-presidente di Naughty Dog, Evan Wells, ha rilasciato in occasione del podcast di Game Maker’s Notebook:

“Ci siamo impegnati con il nostro primo progetto multiplo ai tempi del primo The Last of Us. Bruce Straley e Neil Druckmann hanno cominciato a lavorarci dopo Uncharted 2: Il Covo dei Ladri, sebbene abbiano passato ben tre o quattro mesi su Jak and Daxter prima di decidere di metterlo da parte.”

“Si sono imbarcati in quello e l’idea era che avremmo costruito un team attorno ad essa e avremmo avuto due team contemporaneamente, e non ci siamo riusciti affatto. L’impegno richiesto per finire Uncharted 3 in quel momento era sottrarre risorse a The Last of Us, e non siamo mai arrivati al punto in cui avevamo due produzioni complete.”

“Direi che anche oggi siamo solo a corto di quello. Abbiamo sicuramente più progetti, ma solo uno sta ottenendo la maggior parte dell’attenzione in qualsiasi momento. Non abbiamo due progetti che coinvolgono diverse centinaia di persone. Abbiamo un [progetto] e poi alcuni che sono in pre-produzione, o forse stanno appena uscendo dalla pre-produzione, ma dovremo aspettare fino a quando l’obiettivo principale non sarà completato prima di spostare tutti fuori da quel progetto.”