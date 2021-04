Call of Duty: Warzone bannati oltre 500.000 account

Activision ha rilasciato un aggiornamento per quanto riguarda i loro progressi anti-cheat su Call of Duty: Warzone, specificando quanti account sono stati permanentemente sospesi per aver usato programmi di terze parti.

Secondo il blog ufficiale di Call of Duty, sono stati oltre 400.000 giocatori banditi definitivamente da Warzone. Ricordiamo che l’ultima ondata di ban è stata il 12 aprile, ed è stata la settima da febbraio di quest’anno. Activision afferma la volontà di eliminare definitivamente account che usano programmi per vincere facilmente la partita.

Per questo motivo la casa produttrice sta monitorando la situazione con molta cautela aggiungendo alcuni metodi per contrastare questi imbroglioni. Come ad esempio, l’utilizzo dell’autenticazione a due fattori per rendere più difficile l’accesso a nuovi account.

Warzone è uno dei battle royale più giocati negli ultimi anni ed è un bersaglio molto popolare per imbroglioni e sfruttatori, quindi è molto bello vedere la volontà di Activision la volontà di sistemare la situazione, rendendola meno fastidiosa possibile.