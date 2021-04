Capcom: pubblicate nuove informazioni sugli attacchi informatici

Capcom ha ufficialmente pubblicato notizie dettagliate sugli attacchi informatici che hanno colpito la società il 2 novembre 2020. L’azienda ha indagato con l’aiuto di società esterne specializzate e ha iniziato a prendere misure per prevenire incidenti futuri. Il 4 novembre 2020 Capcom Group ha emesso il suo primo comunicato stampa relativo all’attacco informatico, affermando che le indagini in corso stavano monitorando i problemi di rete dovuti ad accessi non autorizzati. Con questo metodo l’azienda è stata in grado di identificare rapidamente nove elementi riguardanti le informazioni personali e aziendali compromesse e ha pubblicato un aggiornamento sull’attacco informatico il 16 novembre, dopo aver contattato più società specializzate in sicurezza per trovare la radice del problema.

Capcom Group, al momento, è impegnato con organizzazioni locali e internazionali e forze dell’ordine per trovare e punire l’hacker dietro l’attacco ransomware e per rafforzare sia la sicurezza che la protezione delle informazioni personali, raccogliendo tutte le informazioni possibili sull’attacco informatico. La società ha autorizzato le indagini sull’attacco informatico già dall’anno scorso e ha continuato a ricevere informazioni sull’hacking fino al 13 aprile, quando è stata scoperta la vera identità dei colpevoli. Gli hacker si sono identificati come Ragnar Locker e hanno lasciato un messaggio a Capcom Group che subito ha contattato la polizia di Osaka.

Gli hacker hanno sfruttato la debolezza del vecchio dispositivo VPN di backup dell’azienda per ottenere informazioni riservate e i dispositivi negli uffici Capcom negli Stati Uniti e in Giappone sono stati infettati da ransomware, che inizialmente hanno influito sull’accesso a determinati sistemi, inclusi i file server e la posta elettronica. Naturalmente Capcom Group sta lavorando con le autorità per individuare l’hacker dietro questo attacco informatico, ed è solo questione di tempo prima che la sua identità venga rivelata. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni e aggiornamenti.