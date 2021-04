Blizzard Arcade Collection: due nuovi giochi aggiunti

Quando la Blizzard Arcade Collection è stata rilasciata a febbraio, ci sono state due notevoli assenze come Lost Vikings 2 e RPM Racing.

Il primo è un sequel di The Lost Vikings, sviluppato nel 1997 ed è ambientato in cinque mondi diversi per un totale di 31 livelli di gioco, con protagonisti ancora i nostri eroi Erik, Baleog e Olaf, pronti per una nuovissima avventura.

RPM Racing invece, è un videogioco di guida sviluppato nel 1992. RPM oltre ad essere uno dei primi giochi Blizzard, fu uno dei primi videogiochi sviluppato in alta risoluzione che permetteva dettagli più nitidi riducendo però la qualità dei colori.

Finalmente questi due giochi sono stati aggiunti alla collezione, aggiungendo anche alcuni vantaggi. Come ad esempio, la nuova modalità Streamer su Rock N Roll Racing che permetterà di sostituire la musica di gioco con versioni MIDI ovviamente compatibili e la possibilità di giocare online fino a quattro giocatori.

Ovviamente le grandi notizie non finiscono qua, con questa nuova patch inoltre sono stati aggiunte anche alcune nuove funzionalità e migliorie per fare quel piccolo salto di qualità alla Blizzard Arcade Collection. Ovviamente per ulteriori informazioni sulla Collezione, dai un’occhiata al blog ufficiale.