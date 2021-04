Call of Duty Warzone: trailer criptico avverte sull’arrivo della fine il 21 aprile

Ogni qualvolta si parla di Call of Duty Warzone, il popolare battle royale targato Activision, le nostre orecchie si drizzano. Specie quando si tratta di annunci ufficiali, anche quando hanno un che di apocalittico… Pare, infatti, che una certa fine sia vicina.

La pagina Twitter ufficiale di Call of Duty ha pubblicato un teaser trailer alquanto criptico, il quale afferma semplicemente, sotto la data del 21 aprile, che “la fine è vicina“. Niente di più, niente di meno. Sembra probabile, però, che ciò sia collegato con un nuovo aggiornamento della mappa. Qualche giorno fa, infatti, era trapelato in rete un filmato della mappa di Verdansk a tema anni ’80, video che Activision aveva provveduto ad eliminare non appena venuta a conoscenza del fatto. Non è chiaro quale sarà l’esito di tutti questi sviluppi, ma sembra che riusciremo finalmente a scoprire qualcosa in più il 21 aprile (o almeno, si spera).

Tra l’altro, le voci sul contenuto in arrivo questo mese non sono le uniche a circolare: già si parla, infatti, di un’ulteriore mappa prevista per il 2022. Staremo a vedere cosa succederà! Nel frattempo vi ricordiamo che Call of Duty Warzone è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X / S, Xbox One e PC.