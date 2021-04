Ni no Kuni Cross Worlds: pre-registrazioni ora disponibili

Level-5 e Netmarble annunciato che le pre-registrazioni per Ni no Kuni: Cross Worlds sono ora disponibili per iOS tramite App Store e Android tramite Google Play in Giappone, Corea del Sud e Taiwan, e anche tramite il sito Web ufficiale. Tutti gli utenti che si pre-registrano riceveranno il famiglio Byakuou e gli utenti che invitano gli amici dopo la pre-registrazione avranno anche la possibilità di ricevere l’oggetto di gioco Udada’s Hat . Si ottiene l’Udada’s Hat solo se cinque amici completano una missione nel gioco. Di seguito una panoramica del gioco:

Il protagonista è un beta tester di Project N, un gioco di realtà virtuale sviluppato da Mirai Company, una delle principali società del mondo di Ichi no Kuni, stato scelto tra centinaia di candidati. Il mondo di gioco di Project N è un mondo fantastico chiamato Ni no Kuni. Il beta tester inizia una battaglia contro un esercito di mostri guidato da Levant, che ha attaccato Nameless Kingdom e combatte l’esercito dei mostri al fianco di Shia, la regina del regno. Il potere irragionevole di Levant porta la regina Shia ad aprire una spaccatura dimensionale per la fuga del protagonista e di una fata di nome Kuu, così i due si ritrovano sperduti nel regno di Evermore e partono per un’avventura con lo scopo di ricostruire Nameless Kingdom e salvare la regina Shia.

Caratteristiche Principali