Rogue Spirit: nuovo action 3D rogue-like annunciato per PC

Il developer Kids With Sticks ha annunciato con un trailer (che potete trovare in calce all’articolo) l’arrivo di Rogue Spirit, un action 3D rouge-like con alcuni elementi stealth che verrà lanciato ad agosto su PC in early access, tramite Steam. L’accesso anticipato al gioco dovrebbe durare per circa sette mesi, ma non sarebbe una novità se questi piani iniziali subissero un cambiamento poco dopo l’uscita stessa.

Questa versione early access offrirà una parte che va dal 50% al 60% del contenuto finale del gioco. Parliamo dunque di 6 livelli, 30 Essenze e 16 skill, a confronto dei 10 livelli, le 45 Essenze e le oltre 25 skill che saranno presenti nella versione completa e finale del titolo. Di seguito vi riportiamo la panoramica ufficiale del gioco.

La realtà e il mondo degli spiriti sono ora intrecciati: sconfiggi gli eserciti del Caos per salvare il popolo del Regno di Midra dagli invasori demoniaci.

Rogue Spirit è un gioco action 3D rogue-like con elementi light stealth. Gioca nei panni del fantasma del Principe del Regno di Midra, entra in possesso di personaggi nemici e assorbi le loro abilità uniche per combattere la presenza malvagia che ha corrotto la tua terra.

Qui sotto, invece, potete trovare l’elenco delle caratteristiche principali.