Ninja Gaiden Master Collection: pubblicato il trailer Character Showcase

Un nuovo trailer di Ninja Gaiden: Master Collection, intitolato Character Showcase, è stato pubblicato dall’editore Koei Tecmo e lo sviluppatore Team Ninja. Il video mostra i personaggi giocabili Ayane, Momiji, Rachel, Kasumi e Ryu Hayabusa. La raccolta include versioni rimasterizzate di Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge, oltre alla maggior parte dei contenuti scaricabili precedenti. Di seguito una panoramica del titolo, tramite Koei Tecmo:

Ninja Gaiden: Master Collection è una raccolta dei giochi d’azione più conosciuti per PC e console, permettendo agli appassionati e ai neofiti di sperimentare la storia del super-ninja Ryu Hayabusa mentre combatte demoni letali che causano il caos in tutto il mondo. Ninja Gaiden Sigma è stato pubblicato per la prima volta nel 2007, e subito è stato riconosciuto come lo standard dei giochi d’azione, introducendo armi a doppia impugnatura e una modalità Missione insieme alla sua avvincente modalità Storia. Ninja Gaiden Sigma 2, è arrivato due anni più tardi nel 2009, e ha continuato il viaggio di Hayabusa insieme ai personaggi Ayane, Rachel e Momiji, con quattro livelli di difficoltà che mettono alla prova le tecniche di battaglia del giocatore in ogni combattimento mozzafiato. L’ultimo titolo, Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge, pubblicato nel 2012, ha aumentato la sfida con nuovi potenti nemici ha introdotto il personaggio di Kasumi, rendendo l’esperienza di gioco tra le migliori più affascinante della serie.

L’azione nostalgica ma senza tempo dei tre giochi offre un’esperienza stimolante, con battaglie che richiedono mosse difensive e offensive simili ai picchiaduro. I giocatori possono divertirsi giocando nei panni del ninja preferito dai fan, Ryu Hayabusa, insieme ai personaggi aggiuntivi come Ayane, Rachel, Momiji e Kasumi come apparivano nella versione originale dei giochi. Ninja Gaiden: Master Collection uscirà per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Switch e PC tramite Steam il 10 giugno in tutto il mondo.