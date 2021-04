Warframe: disponibile l’aggiornamento per Xbox Series X/S

Finalmente è arrivato il tanto atteso aggiornamento (annunciato qualche tempo fa) per Xbox Series X/S di Warframe! L’update, annunciato con un trailer che potete trovare in calce all’articolo, oltre ad includere nuovi contenuti, aggiunge il supporto anche per le console di ultima generazione targate Microsoft, cosa che consente dunque al noto action RPG free-to-play di girare in 4K a 60 FPS su Xbox Series X.

L’aggiornamento consente anche l’illuminazione dinamica e un rendering decisamente migliorato insieme a un caricamento più rapido. Dettagli sulle prestazioni del gioco di Digital Extremes su Xbox Series S, invece, non sono stati ancora forniti. Ad ogni modo, si tratta di un update che continua il percorso di supporto per le console di ultima generazione iniziato a novembre con PlayStation 5, tra i cui benefici vi erano senz’altro molti miglioramenti visivi e soprattutto il supporto per il controller DualSense.

E voi, cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione con un commento! Nel frattempo vi ricordiamo che Warframe è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch.