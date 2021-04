Among Us: il nuovo aggiornamento risolve i problemi di accesso

In precedenza, molti utenti di Among Us hanno riscontrato un problema che impediva loro di accedere alle lobby. Con il nuovo aggiornamento alla versione 2021.4.12, Innersloth mira a risolvere questi problemi così come molti altri presenti nel gioco. Il problema è stato riscontrato subito dopo il rilascio della nuova mappa Airship alla fine del mese scorso. È ipotizzabile che il fastidioso bug sia stato accidentalmente implementato nell’aggiornamento, tramite dei messaggi di errore come GoogleAuthNoToken e LinkAccountFail.

Non è chiaro quale sia la radice del problema di log in, sebbene il recente tweet dell’account Twitter di Among Us suggerisce che potrebbe essere stato parzialmente causato da più utenti che accedevano allo stesso dispositivo simultaneamente, e quindi si sarebbe verificato un sovraccarico delle richieste nei server. L’unica soluzione a questo problema era accedere come ospite per giocare a Among Us. Ora, la versione 2021.4.12 dovrebbe risolvere questo problema. Inoltre, InnerSloth ha anche rielaborato il menù di accesso e la sequenza di accesso generale. Nel nuovo aggiornamento di Among Us, sono presenti anche varie correzioni di bug per la nuova mappa Airship e per alcune traduzioni aggiornate.

Nei commenti, InnerSloth afferma che sta attualmente lavorando su un sito Web in cui è possibile pubblicare le note della patch e gli aggiornamenti degli sviluppatori. Sebbene InnerSloth abbia attualmente un proprio sito web con una pagina dedicata a Among Us, presenta solo lo schema generale del gioco. Inoltre, alcuni utenti stanno ancora segnalando nuovi bug che impediscono ai giocatori di ottenere tutte le skin del dirigibile, anche dopo aver installato l’aggiornamento più recente. Per il momento, i fan dovranno aspettare fino alla prossima patch e sperare che anche questo bug venga risolto. Among Us è ora disponibile su Mobile, PC e Nintendo Switch. Le versioni Xbox One e Xbox Series X ed S verranno lanciate nel 2021.