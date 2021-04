King of Seas: annunciata la nuova data d’uscita

L’Action RPG a tema piratesco, ossia King of Seas, era stato rinviato a Maggio, poiché il team aveva bisogno di maggior tempo per ultimare il progetto ed essere all’altezza degli appassionati più esigenti. Nel corso della giornata odierna, Team17 e 3DClouds hanno recentemente annunciato la nuova data d’uscita del prodotto: 25 Maggio 2021 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

I giocatori intenzionati ad acquistare tale prodotto potranno farlo nella giornata precedentemente citata al prezzo di €24,99. Ecco una panoramica generale di King of Seas pubblicata dagli sviluppatori:

Ciò che distingue King of Seas dagli altri giochi del genere è che ogni volta che si inizia una nuova campagna, il motore di gioco genera un intero nuovo mondo da esplorare. Ogni playthrough è una nuova ed eccitante avventura quando si parte dalla riva. Il mondo dinamico reagirà anche ad ogni vostra azione, adattandosi costantemente e lanciandovi nuove sfide. Le rotte navali cambieranno con ogni insediamento conquistato, la difficoltà si adatterà man mano che progredisci nelle tue missioni, e i cambiamenti del tempo giocheranno un ruolo importante nella tua strategia di navigazione e combattimento.

La tua nave pirata è più di un semplice veicolo, è una casa. Sarete in grado di acquisire e possedere cinque diverse classi di navi: lo sloop, il brigantino, il flauto, la fregata e il galeone, ognuno dei quali offre un sacco di opzioni di personalizzazione per “addobbare” la vostra nave. Con oltre 900 oggetti disponibili da raccogliere e utilizzare, si può veramente creare una nave pronta per la battaglia di cui essere orgogliosi.

Inoltre, come se non bastasse, a partire dalla giornata odierna è stata resa disponibile una demo giocabile su Steam per coloro che fossero intenzionati a provare un piccolo assaggio della produzione insieme al trailer visibile in calce alla notizia.