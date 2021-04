Hitman’s Wife’s Bodyguard: ecco il trailer

The Hitman’s Bodyguard (arrivato da noi in Italia con il titolo di Come ti ammazzo il bodyguard) è stato un successo forse inaspettato, tanto da spingere la Lionsgate a sviluppare immediatamente un sequel che arriverà quest’anno con il titolo di Hitman’s Wife’s Bodyguard. Ed ora eco arrivare il primo full trailer ufficiale dalla pellicola, che vi proponiamo di seguito.

La pellicola è ambientata quattro anni dopo gli eventi del primo film, con il bodyguard Michael Bryce dover di nuovo stringere un’improbabile alleanza con l’assassino Darius Kincaid per salvare la moglie di quest’ultimo, Sonia. Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson, naturalmente, torneranno, rispettivamente, nei panni di Bryce e Kincaid mentre Salma Hayek riprenderà il ruolo di Sonia con una parte, naturalmente, molto più ‘grande’ rispetto al precedente capitolo.

Tra le new entry segnaliamo grandi nomi come Tom Hopper, Frank Grillo, Morgan Freeman, Richard E. Grant ed Antonio Banderas. La regia è firmata da Patrick Hughes, da una sceneggiatura scritta da Tom O’Connor, Brandon Murphy & Phillip Murphy. Hitman’s wife’s bodyguard è atteso per un’uscita negli States per il prossimo 16 giugno; ancora nessuna notizia per l’eventuale distribuzione italiana.